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Лукашенко дал указания Качановой по поводу зарплат чиновников
22.05.2017 14:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился не повышать заработную плату чиновникам до окончания процесса оптимизации государственного аппарата.
© Фото: пресс-служба президента РБ
Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате были обсуждены на встрече президента с главой Администрации президента Натальей Кочановой, сообщила
"До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту быть не должно и не будет. Мы об этом условились", — предупредил Президент.
В свою очередь Качанова отметила, что Администрация трудится уже в новом формате и с новым составом, мероприятия по оптимизации проведены в установленные сроки. В настоящее время правительством приняты все нормативные правовые акты, необходимые для продолжения данной работы в других государственных структурах
"Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация. И до 1 декабря мы вам полностью доложим о ходе выполнения оптимизации в 2017 году", — сказала Кочанова.
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Глава Администрации президента заявила, что до 1 декабря доложит президенту о ходе проведения оптимизации госсапарата в 2017 году.
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