Беларусь заинтересована в расширении диалога с местными и региональными властями стран ЕС и ВП - сенатор

Во время заседания

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в расширении диалога с местными и региональными властями стран Евросоюза и "Восточного партнерства" (ВП). Об этом заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, сопредседатель Бюро Конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства" (КОРЛИП) Александр Попков по итогам заседания бюро в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу еще раз подтвердить заинтересованность белорусской стороны в расширении диалога и конструктивного сотрудничества с местными и региональными властями стран Евросоюза и "Восточного партнерства", - заметил сенатор.

По его словам, сегодня во время заседания бюро среди прочего были рассмотрены основные положения рекомендаций к пятому саммиту ВП (пройдет в ноябре в Брюсселе), при разработке которых акцент сделан на определении конкретных задач в области экономического сотрудничества, развития инфраструктуры и межрегионального взаимодействия. Особое внимание уделено роли местных и региональных властей в обеспечении энергоэффективности. "Актуальность данного вопроса обеспечена, в первую очередь, проблемой изменения климата, которая волнует все мировое сообщество. При этом повышение энергоэффективности является одним из экономически результативных методов ее решения, способствующих снижению выбросов, повышению энергетической безопасности, конкурентоспособности и доступности энергии для потребителя", - заметил Александр Попков.

Огромная роль в этом деле отводится местным органам власти, способным изменять правила и нормы работы за счет определения новых тенденций и внедрения инновационных технологий, сокращая выбросы углекислого газа в своих регионах. "Поэтому необходимо стремиться к более тесному сотрудничеству региональных и местных властей с государственным сектором для обеспечения большего влияния на общественное мнение, а также мобилизации частных и государственных ресурсов для решения вопросов климата, экологии и энергоэффективности", - считает сенатор.

Участники заседания также рассмотрели вопросы продвижения экономического роста, занятости населения, развития туризма и роли местных органов власти в их решении. Председатель постоянной комиссии Совета Республики считает, что заседание предоставило своевременную возможность для обсуждения потенциального совместного вклада стран в текущую европейскую повестку дня в преддверии предстоящего саммита ВП.

Как сообщалось, сотрудничество стран - участниц ВП с Комитетом регионов Европейского союза в сфере местного самоуправления осуществляется с 2011 года в формате КОРЛИП. Беларусь в КОРЛИП представляет Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента.

Председательство КОРЛИП осуществляется двумя сопредседателями - действующим главой Комитета регионов ЕС и представителем страны - партнера "Восточного партнерства". В октябре 2016-го - сентябре 2017 года сопредседателем КОРЛИП выступает Беларусь. В состав КОРЛИП входят 18 представителей стран "Восточного партнерства" (по три от страны) и 18 представителей Комитета регионов ЕС.-0-