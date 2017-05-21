Органы местной и региональной власти должны проявлять больше активности - Марккула

Маркку Марккула

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы местной и региональной власти должны проявлять больше активности. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Комитета регионов ЕС Маркку Марккула (Финляндия) по итогам заседания Бюро Конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства" (КОРЛИП), которое прошло в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша организация нацелена на решение вопросов развития. Органы местной и региональной власти должны играть более активную роль", - считает Маркку Марккула. При этом основная цель Комитета регионов ЕС - помочь местным органам власти в странах "Восточного партнерства" (ВП) повысить уровень жизни граждан, и этой работе оказывается планомерная поддержка.

"На заседании мы рассмотрели ряд важных вопросов, по всем достигли понимания и согласовали меры, которые должны быть предприняты до ноября этого года, когда в Брюсселе состоится саммит "Восточного партнерства", - рассказал специалист. По его словам, один из таких вопросов касается энергоэффективности. Кроме того, обсуждалась необходимость наращивания потенциала на местах, для чего предусмотрены определенные обучающие мероприятия, нацеленные на всех членов КОРЛИП, а также на страны, входящие в ВП. "Эти усилия должны быть направлены на то, чтобы города, села, общественность, мэры, гражданское общество - все работали над обеспечением децентрализации власти, демократии на местах, решение различных задач, связанных с оказанием услуг населению. Все это положительно влияет на благосостояние наших граждан", - считает Маркку Марккула.

Речь шла о повышении экономического сотрудничества и роли, которую могут в нем занимать мэры городов и главы регионов. "Необходимо построить серьезную базу, создать условия для развития такого сотрудничества, и тогда будет возможность привлекать больше инвестиций. Благодаря этому инвесторы из регионов стран ЕС проявят свой личный деловой интерес к этим странам ("Восточного партнерства". - Прим. БЕЛТА) и придут в них", - заметил Маркку Марккула. По его словам, с учетом этого аспекта обсуждался вопрос проведения муниципальных выборов в Беларуси, что станет хорошим основанием для экономического развития страны.

Как сообщалось, сотрудничество стран - участниц ВП с Комитетом регионов Европейского союза в сфере местного самоуправления осуществляется с 2011 года в формате КОРЛИП. Беларусь в КОРЛИП представляет Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента.

Председательство КОРЛИП осуществляется двумя сопредседателями - действующим главой Комитета регионов ЕС и представителем страны - партнера "Восточного партнерства". В октябре 2016-го - сентябре 2017 года сопредседателем КОРЛИП выступает Беларусь. В состав КОРЛИП входят 18 представителей стран "Восточного партнерства" (по три от страны) и 18 представителей Комитета регионов ЕС.-0-