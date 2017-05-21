Мясникович озвучил пять предложений к КОРЛИП

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с председателем Комитета регионов ЕС Маркку Марккула (Финляндия) озвучил пять предложений к Конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства" (КОРЛИП), передает корреспондент БЕЛТА.

"Полагаю, возможно организовать в Комитете регионов Евросоюза белорусскую тематическую выставку. Для Беларуси это очень серьезно и ответственно, но нам есть что показать партнерам по ЕС", - заверил Михаил Мясникович.

По словам спикера, белорусская сторона также заинтересована в определенном содействии со стороны Комитета регионов ЕС в налаживании межрегиональных связей Беларуси и стран Еросоюза. "У нас есть определенные контакты, наработки, но при наличии позитивных сигналов со стороны Комитета регионов для нас это была бы очень большая поддержка. И мы, не являясь членами ЕС и даже кандидатами (на вступление в это интеграционное объединение. - Прим. БЕЛТА), очень эффективно постарались бы использовать эту возможность", - сказал председатель верхней палаты парламента.

Кроме того, он считает необходимым отметить в материалах бюро КОРЛИП целенаправленную работу Беларуси по вопросам энергоэффективности. В этой сфере, по словам спикера, Беларуси удалось достигнуть неплохих результатов за последние десять лет. И в этой же связи, считает Михаил Мясникович, можно реализовать еще одну возможность - провести семинар специалистов Комитета регионов ЕС и стран "Восточного партнерства" (при участии Беларуси) по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

Пятое предложение, по словам Михаила Мясниковича, носит системный характер. Он выразил мнение, что активное сотрудничество Беларуси не должно заканчиваться сопредседательством Беларуси в КОРЛИП в октябре 2016 - сентябре 2017 года. "Мы заинтересованы в приглашении на заседания соответствующих комиссий, где рассматриваются вопросы местного самоуправления. Мы можем проинформировать коллег по "Восточному партнерству" о той работе, которая проводится у нас в стране", - заключил руководитель Совета Республики.

Сегодня в Минске прошло заседание Бюро Конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства". Беларусь в КОРЛИП представляет Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента.-0-