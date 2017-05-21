Беларусь примет в августе на оздоровление 80 сирийских детей

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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении средств для организации отдыха в стране сирийских детей в августе 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Оздоровление в республике с 14 по 28 августа пройдут 80 ребят из Сирии. Причем одна половина из них будет оздоравливаться в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" за счет республиканского бюджета, другая будет отдыхать в детском оздоровительном лагере "Родничок" филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком" за счет средств местного бюджета Минска.

В программу отдыха будут включены оздоровительные и развлекательные мероприятия, экскурсионная программа, направленная на ознакомление с белорусскими традициями и культурой.

Реализация проекта по оздоровлению сирийских детей в Беларуси станет последовательным продолжением конструктивного развития белорусско-сирийского сотрудничества, а также оказания гуманитарной помощи. Это будет содействовать формированию дружеских отношений между белорусскими и сирийскими детьми, укреплению позитивного имиджа нашей страны за рубежом.-0-