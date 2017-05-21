Белорусы не верят в экономику своей страны и не видят будущего без России

Белорусы одобряют аннексию Крыма, связывают свое будущее с Россией, но всегда готовы уехать на ПМЖ в Европу.

«Белорусская аналитическая мастерская» Андрея Вардомацкого провела опрос , согласно которому почти треть граждан страны хочет уехать из страны, а большинство - не верит в экономическую состоятельность Беларуси.

Опрос проводился с 28 марта по 13 апреля по всей Беларуси, в нем приняли участие 1 063 человека по репрезентативной выборке.

Экономика. Белорусы в нее не верят

Экономическое положение Беларуси в настоящий момент оценивают как:

«очень хорошее» - 0,1% опрошенных.

«хорошее» - 3,8%.

«среднее» - 38,4%.

«плохим» - 39,3% респондентов.

«очень плохим» - 15%.

затруднились ответить - 3,4%.

На вопрос, как изменилось состояние белорусской экономики за последний месяц, 1,3% опрошенных ответили «улучшилось», 54,6% — «осталось прежним», 39,3% опрошенных считают, что состояние экономики «ухудшилось», 4,8% затруднились ответить.

Экономическое положение своей семьи очень хорошим назвали 0,4%, хорошим — 5,7%, средним — 50,5%, плохим — 33,5%, очень плохим — 8,6%. Затруднились ответить на вопрос 1,2% опрошенных, 0,1% — сказали, что у них «нет ответа».

При этом 2% респондентов отметили, что за последний месяц положение их семей улучшилось. У 56,5% оно осталось прежним, у 40,3% — ухудшилось. Затруднились ответить 1,2%, а 0,1% заявили, что у них нет ответа.

На вопрос, нужны ли Беларуси экономические реформы, 78,9% ответили «да», «нет» - 8,4% , затруднились ответить 10,1%, отказались от ответа — 2,5%.

Из тех, кто выступает за реформы, 57,4% считают, что суть реформирования должна состоять в уменьшении роли государства в экономике, 31,1% полагают, что государство должно увеличить свою роль в экономике. Затруднились ответить — 11,2% опрошенных, отказались от ответа — 0,3%. За два года (с мая 2015 года) число респондентов, которые полагают, что роль государства надо увеличить, сократилось с 45%, а тех, кто полагает, что следует уменьшить - выросло с 36% до 57%.

Уехать подальше или остаться в союзе со «старшим братом»

Больше 40% белорусов готовы отправить своих детей учиться за рубеж, 31,3% белорусов утвердительно ответили на вопрос: «Если бы у вас была возможность, хотели бы вы уехать на ПМЖ за рубеж?», 61,9% хотят остаться жить в Беларуси.

Вместе с тем 42,5% белорусов хотели бы отправить детей поучиться за рубеж, если бы у них была такая возможность, 46,5% респондентов на это пойти не готовы.

Что касается отношения с Россией и ЕС, то граждане нашей страны по-прежнему являются приверженцами «братской любви» с восточным соседом, хотя 7,1% опрошенных хотели бы видеть между двумя государствами полноценную границу со всеми вытекающими последствиями (визы, таможня и прочее). Таковых с декабря 2016 года стало на 0,5% больше. При этом выросло и число тех, кто хотел бы, чтобы Беларусь и вовсе вошла в состав РФ. таковых в апреле 2017 года было 4,6%, тога как в декабре 2016 года было 1,7%.

Число тех, кто хотел бы объединения двух стран также снизилось. В декабре таковых было 13,1%, в апреле - 12,5%. Однако абсолютное большинство опрошенных высказались за сохранение нынешних отношений между странами (отсутствие таможенного контроля и виз, открытые границы) - 72,7%.

Сократилось с декабря прошлого года число тех, кто пожелал бы вступления Беларуси в ЕС - с 19,1 до 14,1%, в союзе с РФ желают оставаться 64,% респондентов. Еще 21,4% не имеют ответа на вопрос.

Более 12% опрошенных согласны с тем, что Беларусь и РФ должна создать единое государство с общим президентом, валютой и парламентом, 10,2% согласны с утверждением, что Беларуси место в составе РФ. 6,1% хотят видеть Беларусь членом ЕС.

Вишенка на торте

Присоединение Россией Крыма в 2014 году, которое было признано международным обществом аннексией, а белорусами воспринимается сквозь призму вещающего в стране повсеместно российского телевидения, оценивается гражданами Беларуси, как вполне законное. Поддерживают его 65,7% респондентов, тогда как незаконным его находят лишь 13,5% опрошенных. Однако проецировать такой сценарий на свою страну белорусы не хотят - 68,3% опрошенных уверены, что Россия не станет захватывать территорию Беларуси при помощи «зеленых человечков».