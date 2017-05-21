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Симоненко назначен замминистра обороны по вооружению - начальником вооружения ВС
22.05.2017 18:08 — Новости Политики | БелТА
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению - начальником вооружения Вооруженных Сил. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 22 мая, сообщили БЕЛТА в
Занимавший эту должность Игорь Лотенков уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Еще одним указом Президент назначил Андрея Федина начальником главного управления планирования и координации технического обеспечения - первым заместителем начальника вооружения Вооруженных Сил.-0-
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Занимавший эту должность Игорь Лотенков уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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