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Лукашенко поручил переформатировать главнейшую идеологию
23.05.2017 10:12 — Новости Политики | БДГ
22 мая во время рабочей встречи с главой Администрации президента Натальей Кочановой глава белорусского государства Александр Лукашенко поднял вопрос переформатирования спорта.
В частности, он затронул вопрос кадров, притом не только федераций, но и государственных структур, Минспорта и так далее. По его словам, желательно к 30 мая закончить этот процесс, потому что на этот день назначено Олимпийское собрание,
Лукашенко поручил подготовить глубокий и всесторонний анализ процессов, происходящих в спортивной отрасли, «потому что это главный идеологический вопрос». «Главнейшая идеология - это спорт. Соревнования спортивные смотрят миллионы. Это воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, хорошо - это воодушевляет», - сказал он.
Напомним, что во время встречи Александр Лукашенко
Президент обратил внимание на спорт, так как остался недоволен выступлением национальной сборной на
Между тем Беларусь вновь ожидает
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22 мая во время рабочей встречи с главой Администрации президента Натальей Кочановой глава белорусского государства Александр Лукашенко поднял вопрос...
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