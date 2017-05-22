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Лукашенко поручил переформатировать главнейшую идеологию

23.05.2017 10:12 — Новости Политики | БДГ  
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22 мая во время рабочей встречи с главой Администрации президента Натальей Кочановой глава белорусского государства Александр Лукашенко поднял вопрос переформатирования спорта.

В частности, он затронул вопрос кадров, притом не только федераций, но и государственных структур, Минспорта и так далее. По его словам, желательно к 30 мая закончить этот процесс, потому что на этот день назначено Олимпийское собрание, сообщили в Администрации президента.

Лукашенко поручил подготовить глубокий и всесторонний анализ процессов, происходящих в спортивной отрасли, «потому что это главный идеологический вопрос». «Главнейшая идеология - это спорт. Соревнования спортивные смотрят миллионы. Это воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, хорошо - это воодушевляет», - сказал он.

Напомним, что во время встречи Александр Лукашенко также заявил, что ждет от назначенного на пост главы Белорусской федерации хоккея Семена Шапиро «очень большой работы». В целом в последнее время были избраны новые руководители целого ряда спортивных федераций страны.

Президент обратил внимание на спорт, так как остался недоволен выступлением национальной сборной на последнем ЧМ по хоккею:  он заявил, что после турнира проанализирует положение дел в этом виде спорта, а также пообещал спорту «встряску».

Между тем Беларусь вновь ожидает большой праздник хоккея в 2021 году.

 
 
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22 мая во время рабочей встречи с главой Администрации президента Натальей Кочановой глава белорусского государства Александр Лукашенко поднял вопрос...

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