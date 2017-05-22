Александр Лукашенко. Фото из архива

23 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко отмечает интерес Беларуси к взаимодействию с ЕС по тематике развития регионов. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Комитета регионов Европейского союза Маркку Марккулой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень рад с вами встретиться еще и в силу того, что вы занимаетесь очень серьезными проблемами. С ними мы сталкиваемся давно, еще с советских времен. Это те проблемы, которыми живут наши люди там - в глубинке, на местах, в селах, малых городах. Мы являемся надежными партнерами всех тех, кто в Европе радеет за добрую и счастливую жизнь людей, живущих прежде всего в глубинке", - сказал Президент.

Комитет регионов Европейского союза является консультативным органом, представляющим местные и региональные власти 28 стран - членов ЕС. В его состав входят 350 членов, назначенных на пятилетний срок по рекомендации правительств стран Европейского союза с правом быть назначенными на второй срок.

Сотрудничество стран - участниц "Восточного партнерства" (ВП) с Комитетом регионов Европейского союза в сфере местного самоуправления осуществляется с 2011 года в формате Конференции местных и региональных властей стран ВП (КОРЛИП).

В состав КОРЛИП входят 18 представителей стран ВП (по три от страны) и 18 представителей Комитета регионов ЕС. Беларусь в КОРЛИП представляет Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания.

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