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Заседание ВГС Союзного государства России и Беларуси пройдет 30 июня

23.05.2017 10:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Владимир Макей проанонсировал очередную встречу на высшем уровне в рамках Союзного государства России и Беларуси 30 июня в Москве.

"На 5 июня запланирована совместная  коллегия внешнеполитических ведомств России и Беларуси, она будет происходить в Москве. Будем обсуждать ряд актуальных вопросов. 27-29 июня состоится  форум регионов России и Беларуси, который происходит под патронажем глав государств. А 30 июня состоится Высший государственный совет. Так что  график очень плотный", — сказал Макей на встрече ветеранских и молодежных организаций министерств иностранных дел Беларуси и РФ.

Он напомнил, что Россия остается главным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером официального Минска.

По мнению министра, Союзное государство имеет перспективы, и стороны должны работать над укреплением интеграционных процессов, даже  с учетом возникающих порой спорных вопросов между партнерами.

"Когда встречаются лидеры стран, разговор носит открытый  характер. Да, иногда высказываются разные точки зрения, но есть понимание, что надо находить компромиссы", — заметил Макей. 

Встреча министра с представителями ветеранских и молодежных организаций министерств иностранных дел Беларуси и России посвящена 25-летию установлению дипломатических отношений между  РБ и РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Предшествовать встрече лидеров России и Беларуси в рамках Высшего госсовета будут совместная коллегия МИД союзных стран и Форум регионов.

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