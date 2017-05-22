Заседание ВГС Союзного государства России и Беларуси пройдет 30 июня

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Владимир Макей проанонсировал очередную встречу на высшем уровне в рамках Союзного государства России и Беларуси 30 июня в Москве.

"На 5 июня запланирована совместная коллегия внешнеполитических ведомств России и Беларуси, она будет происходить в Москве. Будем обсуждать ряд актуальных вопросов. 27-29 июня состоится форум регионов России и Беларуси, который происходит под патронажем глав государств. А 30 июня состоится Высший государственный совет. Так что график очень плотный", — сказал Макей на встрече ветеранских и молодежных организаций министерств иностранных дел Беларуси и РФ.

Он напомнил, что Россия остается главным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером официального Минска.

По мнению министра, Союзное государство имеет перспективы, и стороны должны работать над укреплением интеграционных процессов, даже с учетом возникающих порой спорных вопросов между партнерами.

"Когда встречаются лидеры стран, разговор носит открытый характер. Да, иногда высказываются разные точки зрения, но есть понимание, что надо находить компромиссы", — заметил Макей.

Встреча министра с представителями ветеранских и молодежных организаций министерств иностранных дел Беларуси и России посвящена 25-летию установлению дипломатических отношений между РБ и РФ.