Александр Лукашенко. Фото из архива

23 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко отмечает интерес Беларуси к взаимодействию с ЕС по тематике развития регионов. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Комитета регионов Европейского союза Маркку Марккулой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень рад с вами встретиться еще и в силу того, что вы занимаетесь очень серьезными проблемами. С ними мы сталкиваемся давно, еще с советских времен. Это те проблемы, которыми живут наши люди там - в глубинке, на местах, в селах, малых городах. Мы являемся надежными партнерами всех тех, кто в Европе радеет за добрую и счастливую жизнь людей, живущих прежде всего в глубинке", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что прошедшие накануне в Минске с участием данного европейского органа мероприятия тесно вплетаются в ткань нормализации отношений Беларуси с Европой. "Вы вырабатываете соответствующие рекомендации Европейскому союзу по большому спектру отношений между Беларусью и ЕС. Особенно для организации "Восточного партнерства". Я вам очень благодарен за те направления сотрудничества, которые были рассмотрены прежде всего в Беларуси во время заседания вашего Бюро", - заявил белорусский лидер.

Глава государства убежден, что нынешний визит станет очередным шагом в налаживании добрососедских отношений между Беларусью и ЕС.

"В вашем приезде в Беларусь я был крайне заинтересован. Вы приехали с командой специалистов. И интерес прежде всего состоит в том, чтобы вы ближе познакомились с Беларусью и увидели открытость нашей страны", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко также отметил наличие еще одного прагматичного интереса, который касается развития белорусско-финляндского сотрудничества. "Ни разу не был на вашей родине в Финляндии, но почему-то мне кажется, что это та страна, с которой мы должны брать по многим направлениям пример, - сказал глава государства. - Думаю, что в свободное от основной работы время вы уделите немного внимания и для того, чтобы сблизить Финляндию с Беларусью. Мы в этом очень заинтересованы".

Маркку Марккула в свою очередь поблагодарил белорусскую сторону за приглашение и проведение мероприятий в Минске. "Влияние нашей организации в Европе весьма высоко. Мы, как и у вас в Беларуси, уделяем особое внимание жителям небольших населенных пунктов, деревень для того, чтобы предоставить должный уровень социальной обеспеченности и жизни. Чтобы достичь ключевой задачи стабильного социального положения в обществе в целом", - сказал он.

Комитет регионов Европейского союза является консультативным органом, представляющим местные и региональные власти 28 стран - членов ЕС. В его состав входят 350 членов, назначенных на пятилетний срок по рекомендации правительств стран Европейского союза с правом быть назначенными на второй срок.

Сотрудничество стран - участниц "Восточного партнерства" (ВП) с Комитетом регионов Европейского союза в сфере местного самоуправления осуществляется с 2011 года в формате Конференции местных и региональных властей стран ВП (КОРЛИП).

В состав КОРЛИП входят 18 представителей стран ВП (по три от страны) и 18 представителей Комитета регионов ЕС. Беларусь в КОРЛИП представляет Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания.

Накануне в Минске состоялось заседание Бюро КОРЛИП.-0-