Уровень взаимодействия Беларуси и России не имеет аналогов на постсоветском пространстве - Макей

Во время встречи. Владимир Макей

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень взаимодействия Беларуси и России не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с молодыми дипломатами и ветеранами дипломатической службы Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия является важнейшим приоритетом нашей внешней политики, она наш стратегический партнер и союзник на международной арене. Тот уровень взаимодействия, которого мы достигли за все прошедшие годы, в моем понимании, не имеет аналогов на постсоветском пространстве, - сказал Владимир Макей. - Координация наших усилий в двустороннем формате и в рамках международных форумов носит системный и доверительный характер".

Сотрудничество между двумя странами, обратил внимание министр, развивается во всех сферах и по всем направлениям. "Я считаю, что Союзное государство имеет перспективы. Мы должны сегодня укреплять интеграционные процессы и в этой интеграционной структуре", - убежден глава внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей не стал скрывать, что периодически между Беларусью и Россией могут возникать спорные вопросы, что допустимо. Эти разногласия, подчеркнул он, необходимо разрешать не с помощью взаимных обвинений, а посредством открытого и искреннего диалога, что стороны и делают.-0-