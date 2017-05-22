Молодые дипломаты Беларуси и России заключили в Минске меморандум о сотрудничестве

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб молодых дипломатов МИД Беларуси и Совет молодых дипломатов МИД России подписали сегодня в Минске меморандум о сотрудничестве. Церемония состоялась в белорусском внешнеполитическом ведомстве, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр иностранных дел Владимир Макей, встречаясь с молодыми дипломатами и ветеранами дипломатической службы Беларуси и России, подчеркнул необходимость сохранения и развития тесных двусторонних связей между странами в различных сферах.

Работа в этом направлении будет зависеть в том числе и от современного поколения, поэтому руководитель ведомства призвал молодых дипломатов продолжать те дружественные традиции в отношениях между странами, которые были заложены в предыдущие годы.

Как сообщалось, визит в Минск представителей ветеранских и молодежных структур профсоюзной организации МИД России проходит в формате мероприятий, приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.-0-