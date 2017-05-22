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В Оршанском районе пропал глава райисполкома: его пришлось искать с милицией

23.05.2017 11:25 — Новости Политики | БДГ  
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Ситуация с новоназначенным главой Оршанского района Леонидом Пеньковским все больше напоминает сюжет комедийного боевика. При этом, если бы не власти, о ней мог бы никто и не узнать.

Началось все с того, что 22 мая президент Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу лично разобраться с ситуацией с Леонидом Пеньковским, который лишь 12 мая был назначен председателем Оршанского райисполкома, сообщили в Администрации главы государства.

"Кто дал право к человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом. Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр Президента, надо согласие Президента. Ворвались, начали что-то уточнять, - отметил глава государства. - Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал", - сказал президент и потребовал «мужской оценки» ситуации.

Следственный комитет сразу взялся рассматривать это поручение, сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова. При этом она отметила, что «ситуация не связана с уголовными делами и проверками коррупционной направленности».

Позже в Администрации президента рассказали подробности произошедшего. Оказалось, что инцидент произошел на прошлой неделе. По словам самого Пеньковского, он находился в болезненном состоянии, из-за чего некоторое время не выходил на связь.

Тогда правоохранители проникли в дом, где находился Леонид Пеньковский, чтобы установить его местонахождение. Председатель райисполкома в тот момент был по месту проживания родственников в Орше. Решение о проникновении приняли «определенные должностные лица Витебской области», сообщили в Администрации, при этом «без достаточных оснований», передает БелТА.

Оценку факту проникновения в дом лица, находящегося в кадровом реестре главы государства, сейчас дает Следственный комитет.

При этом не уточняется, чем отличается человек из кадрового реестра президента от других граждан Беларуси, к которым, судя по всему, проникать можно спокойно и «без достаточных оснований». Также непонятно, какое такое болезненное состояние было у главы райисполкома, что он не мог выйти на связь с подчиненными и руководством. Некоторые СМИ уже предположили, что он был мертвецки пьян. Вместе с тем, по словам знакомых, Леонид Пеньковский «нальет, угостит щедро, а сам никогда не пьет. За редким случаем может рюмку поднять», передает «Белорусский партизан»

Ну и характерным также является для сегодняшней Беларуси то, что правоохранители могут врываться в дом к гражданам, не имея на то серьезных оснований. Телефон, дверной звонок уже давно не для них.

 
 
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Ситуация с новоназначенным главой Оршанского района Леонидом Пеньковским все больше напоминает сюжет комедийного боевика. При этом, если бы не власти, о ней мог бы...

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