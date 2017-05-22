МИНСК, 23 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает заинтересованность республики в работе с Евросоюзом в плане развития регионов и заявляет, что Минск является надежным партнером для такого взаимодействия.



© Sputnik Михаил Воскресенский Лукашенко о миграции в ЕС и ее последствиях: за добро - добром

Во вторник глава государства встретился с председателем Комитета регионов ЕС Маркку Марккулой, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

"Очень рад с вами встретиться еще и в силу того, что вы занимаетесь очень серьезными проблемами. С ними мы сталкиваемся давно, еще с советских времен. Это те проблемы, которыми живут наши люди там — в глубинке, на местах, в селах, малых городах. Мы являемся надежными партнерами всех тех, кто в Европе радеет за добрую и счастливую жизнь людей, живущих прежде всего в глубинке", — сказал президент.

Лукашенко заметил, что состоявшиеся недавно в Минске мероприятия с участием этого Комитета ЕС "тесно вплетаются в ткань нормализации отношений Беларуси с Европой".

"Вы вырабатываете соответствующие рекомендации Европейскому союзу по большому спектру отношений между Беларусью и ЕС. Особенно для организации "Восточного партнерства". Я вам очень благодарен за те направления сотрудничества, которые были рассмотрены, прежде всего, в Беларуси во время заседания вашего Бюро", — заявил белорусский президент.

Лукашенко выразил уверенность, что визит Марккулы в Минск станет очередным шагом в налаживании добрососедских отношений между Беларусью и ЕС.

"В вашем приезде в Беларусь я был крайне заинтересован. Вы приехали с командой специалистов. И интерес, прежде всего, состоит в том, чтобы вы ближе познакомились с Беларусью и увидели открытость нашей страны", — сказал президент.

Лукашенко также выразил заинтересованность в практическом взаимодействии Беларуси с Финляндией.

"Ни разу не был на вашей родине в Финляндии, но почему-то мне кажется, что это та страна, с которой мы должны брать по многим направлениям пример. Думаю, что в свободное от основной работы время вы уделите немного внимания и для того, чтобы сблизить Финляндию с Беларусью. Мы в этом очень заинтересованы", — сказал он.

Со своей стороны Марккула рассказал, что в Европе уделяют особое внимание развитию небольших населенных пунктов, чтобы предоставить их жителям все те социальные блага, которые имеют жители больших городов.

Как пояснили в пресс-службе президента, Комитет регионов Европейского союза является консультативным органом, представляющим местные и региональные власти 28 стран — членов ЕС. В его состав входят 350 членов.