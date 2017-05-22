Уровень взаимодействия Беларуси и России не имеет аналогов на постсоветском пространстве - Макей

Во время встречи. Владимир Макей

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень взаимодействия Беларуси и России не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с молодыми дипломатами и ветеранами дипломатической службы Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия является важнейшим приоритетом нашей внешней политики, она наш стратегический партнер и союзник на международной арене. Тот уровень взаимодействия, которого мы достигли за все прошедшие годы, в моем понимании, не имеет аналогов на постсоветском пространстве, - сказал Владимир Макей. - Координация наших усилий в двустороннем формате и в рамках международных форумов носит системный и доверительный характер".

Сотрудничество между двумя странами развивается во всех сферах и по всем направлениям. "Я считаю, что Союзное государство имеет перспективы. Мы должны сегодня укреплять интеграционные процессы и в этой интеграционной структуре", - убежден глава внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей отметил, что периодически между Беларусью и Россией могут возникать спорные вопросы, что допустимо. Эти разногласия, подчеркнул он, необходимо разрешать не с помощью взаимных обвинений, а посредством открытого и искреннего диалога, как и поступают друзья.

"То, что иногда выплескивается на страницы печатных СМИ и экраны электронных, какие-то эмоциональные заявления или мнения, - это не является отражением наших истинных отношений. Я считаю, это просто исключение из правил. Главное, что есть абсолютно четкое понимание того, что все вопросы надо решать в духе открытого диалога, что мы в последнее время и делаем, и будем делать", - подчеркнул он.

Визит в Минск представителей ветеранских и молодежных структур профсоюзной организации МИД России проходит в формате мероприятий, приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.-0-