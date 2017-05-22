Беларусь выступила в поддержку стран со средним уровнем дохода на форуме ООН в Нью-Йорке

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) высокого уровня в Нью-Йорке выступил с коллективным заявлением от имени группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода. Такая информация размещена на сайте Постоянного представительства Беларуси при ООН, сообщает БЕЛТА.

Белорусский дипломат представил видение места и роли стран со средним уровнем дохода в достижении глобального устойчивого развития. Он привлек внимание к проблемам, с которым приходится сталкиваться государствам при финансировании развития.

От имени группы единомышленников Валентин Рыбаков подчеркнул необходимость разработки более детализированной классификации этой категории стран, которая бы выходила за рамки критерия дохода на душу населения и учитывала бы специфические проблемы государств в области развития.

"Мы также признаем, что инновации и технологии являются мощной движущей силой экономического роста и устойчивого развития для стран со средним уровнем дохода. В этой связи мы хотели бы напомнить о важности передачи и распространения технологий в духе преодоления экономических и социальных разрывов между странами для достижения устойчивого развития", - отметил дипломат.

По мнению группы, ООН должна в гораздо большей степени, чем сегодня, задействовать потенциал стран со средним уровнем дохода в глобальном развитии. "Группа призывает ООН работать над всеобъемлющей и долгосрочной стратегией, которая направлена на содействие сотрудничеству в области устойчивого развития и скоординированную поддержку стран со средним уровнем доходов", - заявил Валентин Рыбаков.

В Постоянном представительстве Беларуси при ООН пояснили, что, в соответствии с классификацией Всемирного банка, к категории стран со средним уровнем дохода принадлежат более ста государств. На эти государства приходится более трети мирового ВВП. При этом около 70% бедного населения планеты проживает именно в них. Беларусь входит в верхнюю, наиболее развитую, категорию среди данных стран. По предложению Беларуси, Коста-Рики и других государств в штаб-квартире ООН в 2016 году создана группа единомышленников для активного отстаивания интересов этих государств.

Во время визита в Нью-Йорк Валентин Рыбаков также принял участие во второй неформальной тематической сессии о борьбе с причинами миграции и последствиями природных катастроф и техногенных кризисов. Он отметил, что Беларусь столкнулась и продолжает сталкиваться с проблемой так называемой экологической миграции, когда из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС вынужденными переселенцами из зараженных районов стали более 135 тыс. человек.

Замминистра выразил мнение, что необходимо обеспечить оперативные и скоординированные усилия международного сообщества по предупреждению техногенных кризисов, ликвидации и минимизации их последствий. Это поможет избежать неуправляемой миграции.

На полях форумов белорусский дипломат также провел встречу с депутатом парламента Канады Селиной Сизар-Шавен. Собеседники обсудили вопросы практической работы своих стран в ООН в контексте устойчивого развития, подготовку к сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет летом в белорусской столице.-0-