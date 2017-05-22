Лукашенко направил соболезнование в связи с терактом на стадионе в Манчестере

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, родным и близким погибших в результате теракта в Манчестере. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"До глубины души потрясен ужасной трагедией на стадионе "Манчестер-арена", в результате которой погибли и пострадали невинные люди", - говорится в соболезновании.

Белорусы разделяют горе и боль семей жертв, скорбят вместе со всем народом Соединенного Королевства. "Мы решительно осуждаем совершенный террористический акт, как и все формы терроризма, экстремизма и религиозного радикализма", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил, что запугивание общества не может быть средством достижения каких бы то ни было целей.-0-