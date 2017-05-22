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Петришенко и замглавы МИД России обсудили график предстоящих белорусско-российских контактов

23.05.2017 15:35 — Новости Политики | БелТА  
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23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко и статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сегодня на встрече в Москве обсудили ход подготовки мероприятий по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, а также ход подготовки к мероприятиям по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - отметили в посольстве. По информации пресс-службы МИД РФ, стороны обсудили график предстоящих белорусско-российских контактов, включая подготовку к IV Форуму регионов Беларуси и России. "Состоялся обмен мнениями о ходе реализации договоренностей, достигнутых во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина 3 апреля в Санкт-Петербурге", - проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве.-0-

 
 
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"Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, а также ход подготовки к мероприятиям по линии внешнеполитических ведомств двух стран", -...

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