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Макей обсудил с Апостольским нунцием основные направления белорусско-ватиканского взаимодействия

23.05.2017 17:19 — Новости Политики | БелТА  
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Макей обсудил с Апостольским нунцием основные направления белорусско-ватиканского взаимодействия
Фото МИД

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей обсудил сегодня с Апостольским нунцием в Беларуси Габором Пинтером актуальные вопросы и основные направления белорусско-ватиканского взаимодействия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Стороны обсудили актуальные вопросы и основные направления белорусско-ватиканского взаимодействия, в том числе в контексте 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Святым Престолом, которое отмечается в 2017 году", - рассказали в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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