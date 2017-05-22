|
Макей обсудил с Апостольским нунцием основные направления белорусско-ватиканского взаимодействия
23.05.2017 17:19 — Новости Политики | БелТА
Фото МИД
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей обсудил сегодня с Апостольским нунцием в Беларуси Габором Пинтером актуальные вопросы и основные направления белорусско-ватиканского взаимодействия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Стороны обсудили актуальные вопросы и основные направления белорусско-ватиканского взаимодействия, в том числе в контексте 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Святым Престолом, которое отмечается в 2017 году", - рассказали в ведомстве.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Стороны обсудили актуальные вопросы и основные направления белорусско-ватиканского взаимодействия, в том числе в контексте 25-летия со дня установления...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии