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Спецдокладчик ООН отмечает резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси

23.05.2017 17:35 — Новости Политики | БДГ  
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На сайте верховного комиссара ООН по правам человека опубликован новый доклад спецдокладчика ООН по Беларуси Миклоша Харасти.

Как сообщает БелаПАН, представитель ООН выражает сожаление в связи с резким и стремительным ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси. Харасти отмечает, что правительство Беларуси вернулось к политике репрессий в отношении граждан, которые отстаивают свои права.

Отмечается также и то, как действовали власти при подавлении протестов, которые прошли по всей стране в начале года и были связаны с Декретом №3.

«В течение марта 2017 года по всей стране правительство осуществляло централизованные репрессии в отношении мирных демонстрантов, правозащитников, политических оппонентов и журналистов, а также иностранных наблюдателей. Репрессии достигли своей кульминации к 25 марта (День Воли), дню народного, но не признанного официально, празднования национальной независимости. Кроме того, власти прибегали к превентивным задержаниям политических оппонентов и гражданских активистов, некоторые из которых прошли без огласки, а другие сопровождалась публичными обвинениями в подготовке вооруженного заговора с целью свержения правительства, что дает возможность заставить оппонентов замолчать на несколько лет», - отмечается в докладе. Волна репрессий названа самой жесткой со времен выборов-2010.

Кроме того, в документе отмечается также и давление на СМИ и независимых журналистов, а также приведение в исполнение новых смертных приговоров. В докладе отмечается, что международное наблюдение за ситуацией с правами человека в Беларуси должно быть продолжено.

«Признание того, что правительство соблюдает свои международные обязательства, должно основываться на показателях в области прав человека, а не на расплывчатой приверженности или геополитических соображениях», - говорится в документе.

Напомним, что международная реакция на брутальный разгон мирной акции протеста в Минске последовала уже на следующий после 25 марта день, позднее организация Human Rights Watch опубликовала отчет, в котором осудила действия белорусских властей.

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте верховного комиссара ООН по правам человека опубликован новый доклад спецдокладчика ООН по Беларуси Миклоша Харасти.

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