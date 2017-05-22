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Спецдокладчик ООН отмечает резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси
23.05.2017 17:35 — Новости Политики | БДГ
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Как сообщает
Отмечается также и то, как действовали власти при подавлении протестов, которые прошли по всей стране в начале года и были связаны с Декретом №3.
«В течение марта 2017 года по всей стране правительство осуществляло централизованные репрессии в отношении мирных демонстрантов, правозащитников, политических оппонентов и журналистов, а также иностранных наблюдателей. Репрессии достигли своей кульминации к 25 марта (День Воли), дню народного, но не признанного официально, празднования национальной независимости. Кроме того, власти прибегали к превентивным задержаниям политических оппонентов и гражданских активистов, некоторые из которых прошли без огласки, а другие сопровождалась публичными обвинениями в подготовке вооруженного заговора с целью свержения правительства, что дает возможность заставить оппонентов замолчать на несколько лет», - отмечается в докладе. Волна репрессий названа самой жесткой со времен выборов-2010.
Кроме того, в документе отмечается также и давление на СМИ и независимых журналистов, а также приведение в исполнение новых смертных приговоров. В докладе отмечается, что международное наблюдение за ситуацией с правами человека в Беларуси должно быть продолжено.
«Признание того, что правительство соблюдает свои международные обязательства, должно основываться на показателях в области прав человека, а не на расплывчатой приверженности или геополитических соображениях», - говорится в документе.
Напомним, что
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На сайте верховного комиссара ООН по правам человека опубликован новый доклад спецдокладчика ООН по Беларуси Миклоша Харасти.
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