Некоторые функции пограничников в качестве эксперимента возложат на сотрудников таможни

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В грузовом автодорожном пункте пропуска "Козловичи" на белорусско-польском участке границы с 1 июня по 1 сентября 2017 года будет проведен эксперимент по осуществлению сотрудниками таможенных органов отдельных функций органов пограничной службы. Соответствующий указ 23 мая подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Эксперимент проводится в рамках оптимизации задач таможенных и пограничных органов.

На сотрудников таможни в дополнение к их собственным функциям будут возложены обязанности по проверке документов у граждан при пересечении границы, контролю соблюдения правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси, их транзита через белорусскую территорию, санитарно-карантинному контролю, а также наличия у водителей автотранспорта договоров обязательного страхования гражданской ответственности.

Названная мера позволит оптимизировать контрольные процедуры в отдельных пунктах пропуска, где осуществляется движение исключительно грузового автотранспорта.-0-