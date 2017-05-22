МИД Беларуси и России обсудили вопросы защиты граждан в третьих странах

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Москве состоялся очередной раунд белорусско-российских межмидовских консультаций по консульским вопросам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Стороны обсудили вопросы защиты прав и законных интересов граждан Беларуси и России, в том числе в третьих странах, применение Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Особое внимание уделено деятельности консульских служб двух стран, а также взаимодействию белорусских и российских загранучреждений с компетентными органами государств их пребывания.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного консульского управления Игорь Фисенко, российскую - директор консульского департамента Евгений Иванов.-0-