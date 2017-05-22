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Беларусь придает большое значение выстраиванию разноплановых отношений с Эквадором - Шестаков

23.05.2017 21:02 — Новости Политики | БелТА  
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23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение выстраиванию разноплановых отношений с Эквадором. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков сегодня на приеме по случаю национального дня Эквадора - 195-й годовщины Битвы при Пичинче, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замминистра, Беларусь поддерживает проведение эквадорским правительством самостоятельного, независимого внешне- и внутриполитического курса, нацеленного на обеспечение устойчивого развития социально ориентированной экономики и роста благосостояния народа.

"Схожесть позиций Беларуси и Эквадора в отношении ключевых тем международной повестки, взаимодополняемость экономик, созвучность подходов к решению социально-экономических задач является гарантией того, что наши совместные усилия будут плодотворными", - сказал замминистра. Он отметил, что в последние годы удалось выйти на качественно новый уровень межгосударственного взаимодействия, достичь доверительного характера политического диалога, создать юридическую базу для поступательного углубления отношений в различных сферах. Успешными являются результаты сотрудничества государств в сферах сейсморазведки, разработки и добычи нефти на территории Эквадора с участием компании "Белоруснефть", налаживании прямых контактов между министерствами, предприятиями, университетами, укреплении взаимодействия в ведущих международных организациях.

"Мы приветствуем победу на президентских выборах в Эквадоре Ленина Морено - видного члена движения "Альянс Страна", активного участника проекта "Гражданская революция". Надеемся, что деятельность Ленина Морено на посту главы эквадорского государства приведет к дальнейшему укреплению диалога на высшем и высоком уровнях. Как следствие, взаимодействие наших стран обретет статус стратегического партнерства, новый важный импульс будет придан сотрудничеству в экономической, научно-технической и других сферах", - отметил замминистра.

Белорусская сторона предлагает не ограничиваться простой торговлей готовыми товарами, а рассмотреть возможность перехода к промышленной кооперации, созданию крупных совместных производств, экспортная продукция которых может быть ориентирована, например, на рынки стран Южноамериканского региона и единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России.

Евгений Шестаков уверен, что на межгосударственном уровне могут быть достигнуты договоренности о реализации крупных совместных экономических проектов в рамках национальных программ, осуществляемых в Эквадоре. Белорусская сторона готова оказывать полное содействие установлению контактов представителей частного сектора эквадорской экономики с белорусскими субъектами хозяйствования.

"В этой связи большое значение мы придаем созданию Совета делового сотрудничества "Беларусь - Эквадор", в состав которого вошли бы заинтересованные представители белорусских и эквадорских частных компаний, - сказал Евгений Шестаков. - Совет может быть автономным или действовать в рамках существующей межправительственной комиссии".

Есть также перспективы взаимодействия в сферах науки, информационных технологий, культуры и образования. Замминистра обратил внимание на наметившуюся в последние годы позитивную динамику роста числа эквадорских студентов, которые проходят обучение в высших учебных заведениях Беларуси. Важным событием в этом контексте является подписание 22 мая межправительственного соглашения о взаимном признании дипломов о высшем образовании.

Евгений Шестаков уверен, что совместным усилиями руководства двух государств, внешнеполитических ведомств, посольств Эквадора и Беларуси , представителей научных и деловых кругов уже в ближайшее время удастся добиться весомых результатов в двустороннем сотрудничестве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Евгений Шестаков уверен, что на межгосударственном уровне могут быть достигнуты договоренности о реализации крупных совместных экономических проектов в рамках...

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