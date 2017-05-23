Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши просветительская и благотворительная деятельность, энергия и духовная сила всемерно способствуют высокому авторитету Русской Православной Церкви, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, сохранению исторического и культурного наследия, единению славянских народов", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что неустанные труды Патриарха Кирилла будут и в дальнейшем содействовать утверждению традиций и ценностей православия, упрочению гражданского мира и согласия.-0-