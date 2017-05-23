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Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
24.05.2017 07:00 — Новости Политики | БелТА
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото из архива
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваши просветительская и благотворительная деятельность, энергия и духовная сила всемерно способствуют высокому авторитету Русской Православной Церкви, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, сохранению исторического и культурного наследия, единению славянских народов", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что неустанные труды Патриарха Кирилла будут и в дальнейшем содействовать утверждению традиций и ценностей православия, упрочению гражданского мира и согласия.-0-
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"Ваши просветительская и благотворительная деятельность, энергия и духовная сила всемерно способствуют высокому авторитету Русской Православной Церкви,...
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