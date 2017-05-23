24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Эквадор подтвердили заинтересованность в наращивании межпарламентских связей. Речь об этом шла на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с заместителем председателя Национальной ассамблеи Эквадора Карлосом Бергманном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парламента.

Владимир Андрейченко прибыл в Эквадор для участия в торжественной церемонии инаугурации избранного президента этой страны Ленина Морено. В аэропорту спикера встретил Карлос Бергманн. Он проинформировал коллегу о начале работы парламента нового созыва. "Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании белорусско-эквадорских межпарламентских связей", - рассказали в пресс-службе.

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