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Беларусь и Эквадор подтвердили заинтересованность в наращивании межпарламентских связей

24.05.2017 10:10 — Новости Политики | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Эквадор подтвердили заинтересованность в наращивании межпарламентских связей. Речь об этом шла на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с заместителем председателя Национальной ассамблеи Эквадора Карлосом Бергманном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парламента.

Владимир Андрейченко прибыл в Эквадор для участия в торжественной церемонии инаугурации избранного президента этой страны Ленина Морено. В аэропорту спикера встретил Карлос Бергманн. Он проинформировал коллегу о начале работы парламента нового созыва. "Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании белорусско-эквадорских межпарламентских связей", - рассказали в пресс-службе.

Белорусский спикер находится в Кито до 27 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Андрейченко прибыл в Эквадор для участия в торжественной церемонии инаугурации избранного президента этой страны Ленина Морено.

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