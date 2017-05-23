Рабочие подгруппы по урегулированию ситуации в Украине проводят переговоры в Минске

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проводят переговоры в Минске. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Предыдущее заседание контактной группы состоялось 15 мая. Тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик анонсировал "большой обмен" в связи с успешным запуском 28 апреля механизма верификации лиц, удерживаемых из-за конфликта.-0-