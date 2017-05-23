Массовые задержания и смертная казнь: что ООН не нравится в Беларуси?

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харашти подготовил очередной доклад по итогам последнего наблюдения, который будет представлен в Совете по правам человека ООН 14 июня.

Беларусь не признает институт такого спецдокладчика и считает его дискриминационным и политически мотивированным. По этой причине белорусские чиновники отказывали Харашти в посещении республики и не отвечали на его запросы. Таким образом, указывается в докладе, который опубликован на сайте официальных документов ООН, поясняется, что он подготовлен на основании информации, поступавшей от правозащитников, аккредитованных в республике иностранных дипломатов и представителей негосударственных общественных организаций.

Массовые задержания

Как отмечает в своем докладе Харашти, произошедшие в марте в результате несанкционированных акций протеста задержания оказались самыми "суровыми со времен репрессий, последовавших за выборами в декабре 2010 года".



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Спецдокладчик "с сожалением отмечает быстрое и резкое ухудшение общей ситуации с правами человека в Беларуси в марте 2017 года".

"В течение марта 2017 года по всей стране правительство осуществляло централизованные репрессии в отношении мирных демонстрантов, правозащитников, политических оппонентов и журналистов, а также иностранных наблюдателей", – говорится в докладе.

Харашти считает, что белорусские власти прибегали к превентивным задержаниям политических оппонентов и гражданских активистов, при том, что некоторые из задержаний прошли скрыто. Другие задержания сопровождались публичными обвинениями в подготовке вооруженного заговора с целью государственного переворота.

Это, убежден спецдокладчик, является "еще одним свидетельством циклического характера политики властей в области прав человека".

Он отмечает, что в 2016 году белорусские власти взяли курс на административные взыскания и денежные штрафы и намеренно не прибегали к практике задержаний.

Парламентские выборы: есть улучшения

В своем докладе Харашти приветствовал ратификацию Беларусью Конвенции о правах инвалидов и отметил, что в октябре 2016 года правительство республики приняло первый Национальный план по правам человека.



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В то же время спецдокладчик выражает обеспокоенность тем, что в этом документе "не предусмотрено каких-либо мер по отмене пыток и смертной казни", а также "не затрагивается проблема уголовной ответственности за несанкционированную общественную деятельность, в том числе за осуществление прав на свободу мирных собраний, ассоциации, выражения мнений и других основных прав человека".

В нем также не затрагивается проблема уголовной ответственности за несанкционированную общественную деятельность, в том числе за осуществление прав на свободу мирных собраний, ассоциации, выражения мнений и других основных прав человека. Кроме того, в плане не предусмотрено мер по признанию органами государственной власти гражданского общества и сотрудничеству с ним.

Харашти также обращает внимание, что этот план готовился без широкого обсуждения с общественностью.

Парламентские выборы 2016 года, по оценке Харашти, прошли без применения насилия и без задержания политических оппонентов. Вместе с тем спецдокладчик обращает внимание на выводы ОБСЕ по итогам выборов: несмотря на некоторые незначительные улучшения, целый ряд рекомендаций, сделанных по случаю проведения предыдущих выборов, был проигнорирован правительством.

Харашти также считает, что победа на парламентских выборах двух кандидатов от оппозиции "не является отражением открытости правительства к плюрализму".

"Отсутствие полноценной реализации какой-либо свободы, способствующей проведению свободных и справедливых выборов, привело к тому, что реальная оппозиция не может быть представлена в парламенте, который является единственным парламентом в Европе, где на протяжении десятилетий отсутствует реальная оппозиция", – говорится в документе.

Смертная казнь

Харашти также выступил с критикой относительно продолжающейся в Беларуси практики применения смертной казни в качестве высшей меры наказания.

"В 2016 году было проведено четыре казни, три из которых касались случаев, находившихся на рассмотрении Комитета по правам человека, и было вынесено четыре новых смертных приговора. Специальный докладчик напоминает о том, что никакая другая страна в Европе и Центральной Азии смертную казнь не применяет", – говорится в документе.



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Специальный докладчик публично осудил эти казни и неоднократно рекомендовал властям ввести мораторий на смертную казнь. Он также указал на двусмысленность позиции властей, которые, с одной стороны, организуют при поддержке международных партнеров дискуссии по проблеме смертной казни, а с другой – не только продолжают практику казней, но и прямо нарушают свои международные обязательства: дела трех лиц, которые были казнены, находились на рассмотрении Комитета по правам человека.

"Кроме того, специальный докладчик ставит под сомнение выдвигаемый властями аргумент о том, что высшая мера наказания служит для потенциальных преступников сдерживающим фактором, в то время как по сути никакой информации о казнях публично не предоставляется", – говорится в документе.

Нет верховенства права

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Харашти отмечает, что как и белорусский парламент, который только утверждает поступившие из правительства законопроекты, судебная система страны "полностью контролируется президентом, который сохраняет за собой право назначать, повышать в должности или смещать любого судью или прокурора".

"Отсутствие системы сдержек и противовесов, неэффективность парламента и полный контроль президента над судебной властью свидетельствуют об отсутствии верховенства права в Беларуси", – говорится в докладе.

Давление на СМИ

Спецдокладчик констатирует, что в марте 2017 года белорусские средства массовой информации столкнулись с чрезвычайным давлением со стороны властей. Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала в течение одного этого месяца 123 случая нарушения прав журналистов. Большинство инцидентов касались ситуаций, когда представители СМИ, работающие в полном соответствии с официальными и внутренними предписаниями в отношении специальных опознавательных знаков, пытались освещать уличные демонстрации. Многие другие нарушения носили упреждающий и репрессивный характер, например, преднамеренное повреждение аппаратуры.

"В ходе всех этих инцидентов была проявлена особая жестокость, вероятно, в соответствии с полученными приказами. В шести случаях журналисты подвергались избиениям со стороны групп сотрудников правоохранительных органов", – говорится в докладе.

По его словам, правительство по-прежнему уполномочено выдавать предупреждения любым средствам массовой информации, приостанавливать их деятельность и лишать их регистрации, исходя из собственного произвольного толкования того, что, по его мнению, является нарушением требований о распространении информации.

Рекомендации

Всего в докладе более 140 пунктов, в которых перечисляются также нарушения прав человека в области труда, гендерных отношений и других моментов.



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Последний пункт содержит рекомендации для Беларуси. В частности, Харашти рекомендует правительству "прекратить все текущие репрессивные процедуры, начатые в свете недавних общественных протестных движений, и освободить всех находящихся под стражей политических заключенных, отдельных лиц и журналистов".

Он также рекомендует прекратить практику массовых задержаний и произвольных арестов в ответ на проведение мирных собраний.

Одна из рекомендаций – отменить декрет президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества", также предлагается отменить статью УК Беларуси, касающуюся разрешительного порядка проведения массовых акций.

Еще одна рекомендация – ввести мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, предусматривающий последующую полную отмену смертной казни.