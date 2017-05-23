МИНСК, 24 мая — Sputnik. Беларусь и Россия вступили в новый цикл переговоров о создании единого рынка газа, заявил вице-премьер республики Владимир Семашко.



© Sputnik / Виктор Толочко В Минске не исключают привлечения на свои НПЗ не российской нефти

Как ранее сообщалось, единый рынок газа в странах ЕАЭС должен быть создан к 2025 году. В конце апреля Семашко сообщал, что к концу мая Москва и Минск выработают общие подходы по созданию такого рынка. Если эти подходы удастся согласовать, то в начале 2019 года Беларусь и РФ предложат их другим членам ЕАЭС.

"По газу промежуточный вариант мы подписали на 2017-2019 годы. Что касается создания единого рынка газа, мы вошли в новый цикл переговоров с российскими партнерами. Сейчас должны активизироваться эти переговоры", — заявил Семашко, выступая в среду на пленарном заседании Белорусского промышленного форума.

Он уточнил, что пока эти переговоры идут на уровне вице-премьеров двух стран.

Семашко добавил, что до 1 января 2018 года правительства должны подготовить соответствующие документы для рассмотрения и принятия. В то же время Семашко добавил, что "у нас время еще есть: до конца 2019 года мы можем эти вопросы решать".

Затем, когда Москва и Минск согласуют свои подходы, документы предложат для рассмотрения Казахстану, Кыргызстану и Армении.

"Чтобы они посмотрели, готовы ли они на таких принципах формировать рынок. Более того, мы договорились с Россией, что если вдруг по каким-то причинам не захотят наши партнеры, тогда мы рынок газа будем создавать на двоих — РФ и Беларусь", — сказал Семашко.

Он также отметил, что Беларусь и Россия до 2024 года урегулировали все вопросы по поставкам нефти.

"Отношения по нефти до 2024 года включительно у нас урегулированы — и по объемам, и по ценообразованию, с хорошими условиями для Беларуси. С другой стороны, мы ведем серьезную модернизацию наших НПЗ: Мозырский НПЗ реализует проект на 1,7 миллиарда долларов, Нафтан — на 1,4 миллиарда долларов", — сказал Семашко.

Он подчеркнул, что после завершения модернизации глубина переработки нефти на белорусских НПЗ достигнет 90-92%, что соответствует мировому уровню.