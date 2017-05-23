Встреча трехсторонней контактной группы по Украине проходит в Минске

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Предыдущее заседание контактной группы состоялось 15 мая. Тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик анонсировал "большой обмен" в связи с успешным запуском 28 апреля механизма верификации лиц, удерживаемых из-за конфликта. Также рабочая группа по безопасности заслушала доклад о продвижении внутреннего расследования инцидента, когда 23 апреля при подрыве машины погиб один сотрудник миссии ОБСЕ и двое были госпитализированы.-0-