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Встреча трехсторонней контактной группы по Украине проходит в Минске

24.05.2017 15:19 — Новости Политики | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Предыдущее заседание контактной группы состоялось 15 мая. Тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик анонсировал "большой обмен" в связи с успешным запуском 28 апреля механизма верификации лиц, удерживаемых из-за конфликта. Также рабочая группа по безопасности заслушала доклад о продвижении внутреннего расследования инцидента, когда 23 апреля при подрыве машины погиб один сотрудник миссии ОБСЕ и двое были госпитализированы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Предыдущее заседание контактной группы состоялось 15 мая. Тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик анонсировал "большой обмен" в связи с успешным запуском 28...

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