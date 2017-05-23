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Совет постпредов стран СНГ соберется в Минске 30 мая

24.05.2017 15:31 — Новости Политики | БелТА  
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Совет постпредов стран СНГ соберется в Минске 30 мая

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится в Минске 30 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Постпреды намерены рассмотреть семь вопросов. В первую очередь они подведут итоги очередного заседания Совета глав правительств СНГ и наметят действия по реализации принятых решений.

В пресс-службе напомнили, что СГП будет заседать 26 мая в Казани, будет рассмотрено 13 проектов документов, направленных на экономическое взаимодействие и развитие сотрудничества по другим направлениям. Это вопросы взаимодействия в сфере инноваций, обеспечения транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, подготовки специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Главы правительств обсудят документы, регламентирующие сотрудничество в области радионавигации, противодействия производству и распространению контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности и другие.

Члены Совета постпредов также заслушают информацию о деятельности и задачах Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств - участников СНГ по развитию договорно-правовой базы Содружества, рассмотрят ход выполнения решений об адаптации СНГ к современным реалиям и об инвентаризации договорно-правовой базы Содружества.

Кроме того, постпредам будут представлены предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, а также кандидатура главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах в сенат парламента Казахстана.

В заседании примет участие председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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