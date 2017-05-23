Премьер-министр Молдовы посетит Беларусь 6-7 июня

Павел Филип. Фото из архива

24 мая, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Премьер-министр Молдовы Павел Филип осуществит официальный визит в Беларусь 6-7 июня. Номинальный состав возглавляемой им делегации утвердило сегодня правительство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Кабмине Молдовы.

В частности, в ходе визита в Минск молдавского премьер-министра будут сопровождать вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, министр культуры Моника Бабук, замминистра иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий, замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Сергей Букатару, замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Юрий Ушурелу, замминистра просвещения Василий Марина, заместитель генсека правительства Валентин Гузнак, гендиректор Органа гражданской авиации Раду Безнюк, гендиректор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Георгий Габерь, директор Организации по привлечению инвестиций и продвижению молдавского экспорта Виталий Захария, посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан и другие лица.

В Минск прибудет также представительная делегация деловых кругов. Будет организована работа национальной экспозиции предприятий Молдовы на XXVII Международной сельскохозяйственной выставке "Белагро". -0-