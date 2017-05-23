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Сайдик призвал участников конфликта в Украине уважать человеческую жизнь и соблюдать договоренности

24.05.2017 19:12 — Новости Политики | БелТА  
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Сайдик призвал участников конфликта в Украине уважать человеческую жизнь и соблюдать договоренности
Мартин Сайдик. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сегодня на брифинге в Минске призвал участников конфликта на востоке Украины уважать человеческую жизнь и соблюдать договоренности, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик, в частности, отметил, что первые дни мая стали для гражданского населения в зоне конфликта одними из самых смертоносных за очень долгое время. Он обратил внимание на печальную статистику, предоставленную офисом Верховного комиссара ООН по правам человека. "Количество погибших гражданских лиц увеличилось за год на 120%. Это подтверждается отчетами ОБСЕ, - констатировал дипломат. - Это во многом является результатом продолжения использования тяжелого вооружения в пяти горячих точках и затягивания процесса разминирования".

По словам спецпредставителя ОБСЕ, 85% всех нарушений происходят в нескольких зонах: Авдеевка, Ясиноватая, Мариуполь и Светлодарск. Мартин Сайдик убежден, что при желании сторон можно воздержаться от подобных нарушений и вооруженных конфликтов.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мартин Сайдик, в частности, отметил, что первые дни мая стали для гражданского населения в зоне конфликта одними из самых смертоносных за очень долгое время.

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