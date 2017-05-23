Сайдик призвал участников конфликта в Украине уважать человеческую жизнь и соблюдать договоренности

Мартин Сайдик. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сегодня на брифинге в Минске призвал участников конфликта на востоке Украины уважать человеческую жизнь и соблюдать договоренности, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик, в частности, отметил, что первые дни мая стали для гражданского населения в зоне конфликта одними из самых смертоносных за очень долгое время. Он обратил внимание на печальную статистику, предоставленную офисом Верховного комиссара ООН по правам человека. Так, количество погибших гражданских лиц в период с января по май этого года увеличилось на 120% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). "Это подтверждается отчетами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - констатировал дипломат. - И во многом является результатом продолжения использования тяжелого вооружения в пяти горячих точках и затягивания процесса разминирования".

По словам спецпредставителя ОБСЕ, 85% всех нарушений происходят в нескольких зонах: Авдеевка, Ясиноватая, Мариуполь и Светлодарск.

"Все это представляет собой явное нарушение минских договоренностей и совершенно недопустимо. Я осуждаю такое развитие событий и призываю всех участников конфликта уважать человеческую жизнь, соблюдать свои обязательства по международному праву и защищать гражданское население по обе стороны от линии соприкосновения", - подчеркнул Мартин Сайдик. Он убежден, что при желании сторон можно воздержаться от подобных вооруженных конфликтов.

Дипломат рассказал, что на обсуждении упомянутых вопросов сегодня концентрировалась рабочая группа по вопросам безопасности. Неоднократно отмечалось, что использование запрещенного вооружения не должно оставаться безнаказанным. Также участники высказали свои предложения по определению новых участков для разведения сил и средств. "Рабочая группа по безопасности рассмотрит более обстоятельно данный вопрос в дальнейшем", - добавил спецпредставитель ОБСЕ.-0-