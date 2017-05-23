24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание контактной группы по Украине состоится 7 июня. Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Мартин Сайдик, на прошедшей сегодня встрече среди прочего обсуждалась тема защиты и содержания гражданской инфраструктуры. Участники приветствовали комплексный подход к рассмотрению экологических вопросов в зоне конфликта. Рабочая группа по политическим вопросам продолжила обсуждение вопросов, связанных с так называемой формулой Штайнмайера.

В гуманитарной сфере продолжилось подробное обсуждение результатов работы по имплементации механизма аттестации, свободного волеизъявления удерживаемых лиц.-0-