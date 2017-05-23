ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следующее заседание контактной группы по Украине состоится 7 июня

24.05.2017 19:57 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание контактной группы по Украине состоится 7 июня. Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Мартин Сайдик, на прошедшей сегодня встрече среди прочего обсуждалась тема защиты и содержания гражданской инфраструктуры. Участники приветствовали комплексный подход к рассмотрению экологических вопросов в зоне конфликта. Рабочая группа по политическим вопросам продолжила обсуждение вопросов, связанных с так называемой формулой Штайнмайера.

В гуманитарной сфере продолжилось подробное обсуждение результатов работы по имплементации механизма аттестации, свободного волеизъявления удерживаемых лиц.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как рассказал Мартин Сайдик, на прошедшей сегодня встрече среди прочего обсуждалась тема защиты и содержания гражданской инфраструктуры. Участники...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Сайдик призвал участников конфликта в Украине уважать человеческую жизнь и соблюдать договоренности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика