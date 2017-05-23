Чехии и Беларуси нужно развивать сотрудничество на региональном уровне - Милан Экерт

Милан Экерт. Фото из архива

24 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Чехии и Беларуси следует развивать сотрудничество на региональном уровне. Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Беларуси Милан Экерт, общаясь сегодня в Витебске с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат принял участие в открытии фотовыставки "Белорусская Прага", посвященной 500-летию издания Франциском Скориной Библии в чешской столице.

Посол рассказал, что в Витебске у него была не только культурная, но и деловая программа. Состоялась встреча с руководством облисполкома, на которой обсуждались вопросы развития сотрудничества между белорусскими и чешскими регионами. "В этом сотрудничестве есть флагман - это Минская область. Она активно взаимодействует с одним из регионов Чехии. Партнеры подписали совместный меморандум о сотрудничестве, определены задачи, ведется очень конкретная работа, два раза в год регионы обмениваются визитами. На сегодняшней встрече в облисполкоме я предложил определить чешский регион, который будет сотрудничать и с Витебской областью. Речь идет о взаимодействии предпринимателей, сотрудничестве в сферах спорта, образования и экономики. Для этого есть много возможностей", - убежден Милан Экерт. Он подчеркнул, что региональные и межличностные связи создают хорошую базу для укрепления и развития сотрудничества государств.

Дипломат признался, что любит искусство и с удовольствием бывает в Витебске. "Сегодня посетил места Марка Шагала. Привлекает меня и Полоцк, где я пока не был. Планирую поехать туда в сентябре, когда там будут организованы большие торжества (к белорусскому книгопечатанию. - Прим. БЕЛТА)", - добавил посол.

Выставка минской фотохудожницы Юлии Мацкевич "Белорусская Прага" уже экспонировалась в Минске. Девушка в своих фотоработах собирает своеобразные "пазлы белорусских мест" в Праге. После Витебска экспозиция отправится путешествовать по другим областным центрам Беларуси. В финале фотоработы вернутся в Минск - экспозиция украсит стены чешского посольства. -0-