Сайдик – о росте числа погибшего населения Донбасса и списках пленных

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Количество жертв среди гражданского населения в Донбассе выросло более чем в два раза за год, сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.



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Он также подчеркнул, что эти цифры подтверждены отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Согласно печальной статистике, в последнее время показатели только ухудшаются, а число погибших гражданских лиц за год возросло на 120%.

По словам Сайдика, это во многом стало результатом продолжения использования тяжелого вооружения в пяти "горячих точках" и затягивания процесса разминирования". Причем 85% всех нарушений происходят в трех зонах: Авдеевке, Ясиноватой и Мариуполе. "Это означает, что, в принципе, при доброй воле сторон можно воздержаться от таких вооруженных конфликтов", — подчеркнул Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны конфликта в Донбассе соблюдать обязательства по международному праву и защищать население по обе стороны от линии соприкосновения.

Отвод сил

Участники подгруппы по безопасности в Донбассе выдвинули предложения о новых участках для отвода сил от линии соприкосновения.



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Ранее, в 2016 году, на заседании контактной группы в Минске было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К текущему моменту силы разведены у Петровского и Золотого. Отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже около 10 тысяч человек. После соглашений о перемирии, которые были приняты в ходе встреч контактной группы в Минске, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Обмен пленными

Как сообщил Сайдик, стороны конфликта в Донбассе должны в течение этой недели уточнить списки пленных для будущего обмена. Он выразил надежду, что приближается завершение процесса и что стороны продолжат эффективно работать над вопросом подготовки обмена.



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Сайдик подчеркнул, что уточнение списка — сложный процесс, так как есть разные категории удерживаемых.

Также стало известно, что конфликтующие стороны в Донбассе договорились в ближайшие дни выработать конкретные предложения по оплате поставок воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику. По словам Сайдика, обсуждались и вопросы защиты гражданской инфраструктуры. "Участники приветствовали комплексный подход при рассмотрении экологических вопросов в зоне конфликта", — добавил он.