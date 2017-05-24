Лукашенко уверен в дальнейшем развитии белорусско-иорданских отношений

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II и народ этой страны с государственным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что дружественные белорусско-иорданские отношения и взаимовыгодное сотрудничество будут успешно развиваться и в дальнейшем", - говорится в поздравлении.-0-