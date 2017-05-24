Александр Калягин

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Александра Калягина с 75-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Яркий талант, трудолюбие и целеустремленность позволили Вам достичь профессиональных высот, завоевать авторитет и уважение коллег, получить широкое признание зрителей", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят творчество артиста, а возглавляемый им театр на протяжении многих лет неизменно радует публику интересными проектами и запоминающимися постановками.

"Уверен, Ваша многогранная деятельность и впредь будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими народами", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-