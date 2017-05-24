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Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Александра Калягина с 75-летием
25.05.2017 07:27 — Новости Политики | БелТА
Александр Калягин
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Александра Калягина с 75-летием, сообщили БЕЛТА в
"Яркий талант, трудолюбие и целеустремленность позволили Вам достичь профессиональных высот, завоевать авторитет и уважение коллег, получить широкое признание зрителей", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят творчество артиста, а возглавляемый им театр на протяжении многих лет неизменно радует публику интересными проектами и запоминающимися постановками.
"Уверен, Ваша многогранная деятельность и впредь будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими народами", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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"Яркий талант, трудолюбие и целеустремленность позволили Вам достичь профессиональных высот, завоевать авторитет и уважение коллег, получить широкое признание...
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