Андрейченко принял участие в инаугурации президента Эквадора

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко 24 мая принял участие в торжественной церемонии инаугурации избранного президента Эквадора Ленина Морено, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парламента.

Состоялась краткая беседа Владимира Андрейченко с Ленином Морено. Спикер поздравил президента со вступлением в должность, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности во главе государства.

В церемонии также принимали участие 11 глав государств и руководители парламентов стран мира, представители дипломатического корпуса.

В этот же день Владимир Андрейченко провел ряд двусторонних встреч.

Белорусский спикер находится в Кито до 27 мая.-0-