|
Андрейченко принял участие в инаугурации президента Эквадора
25.05.2017 09:24 — Новости Политики | БелТА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко 24 мая принял участие в торжественной церемонии инаугурации избранного президента Эквадора Ленина Морено, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парламента.
Состоялась краткая беседа Владимира Андрейченко с Ленином Морено. Спикер поздравил президента со вступлением в должность, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности во главе государства.
В церемонии также принимали участие 11 глав государств и руководители парламентов стран мира, представители дипломатического корпуса.
В этот же день Владимир Андрейченко провел ряд двусторонних встреч.
Белорусский спикер находится в Кито до 27 мая.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялась краткая беседа Владимира Андрейченко с Ленином Морено. Спикер поздравил президента со вступлением в должность, пожелал ему крепкого здоровья,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии