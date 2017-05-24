ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрейченко принял участие в инаугурации президента Эквадора

25.05.2017 09:24 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко 24 мая принял участие в торжественной церемонии инаугурации избранного президента Эквадора Ленина Морено, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парламента.

Состоялась краткая беседа Владимира Андрейченко с Ленином Морено. Спикер поздравил президента со вступлением в должность, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности во главе государства.

В церемонии также принимали участие 11 глав государств и руководители парламентов стран мира, представители дипломатического корпуса.

В этот же день Владимир Андрейченко провел ряд двусторонних встреч.

Белорусский спикер находится в Кито до 27 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялась краткая беседа Владимира Андрейченко с Ленином Морено. Спикер поздравил президента со вступлением в должность, пожелал ему крепкого здоровья,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Александра Калягина с 75-летием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика