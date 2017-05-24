ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобяков полетит в Казань на саммит СНГ

25.05.2017 10:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые пройдут в Казани 26 мая, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Кобяков полетит в Казань на саммит СНГ
© Фото: пресс-служба президента
Расширить и углубить

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет под председательством премьера России Дмитрия Медведева, он в этот день также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

На заседании совета будут обсуждены вопросы развития взаимодействия в рамках Содружества, включая международные договоры в сферах использования атомной энергии в мирных целях; геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли; противодействия производству и распространения контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности.

Участники Евразийского межправительственного совета уделят внимание широкому спектру тем, касающихся интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, объединяющего Россию, Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

"Планируется утвердить план совместных мероприятий по устранению изъятий и ограничений на рынке Союза, обсудить ход работы по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки и развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах-членах", – сообщили в пресс-службе.

Также на заседании Евразийского межправсовета будут также рассмотрены вопросы организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса, порядка согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров и другие темы, представляющие взаимный интерес.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повестка дня саммита включает вопросы мирного атома, космической отрасли, борьбы с контрафактом, Евразийский межправсовет обсудит темы изъятий и ограничений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Андрейченко принял участие в инаугурации президента Эквадора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика