Кобяков полетит в Казань на саммит СНГ

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые пройдут в Казани 26 мая, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет под председательством премьера России Дмитрия Медведева, он в этот день также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

На заседании совета будут обсуждены вопросы развития взаимодействия в рамках Содружества, включая международные договоры в сферах использования атомной энергии в мирных целях; геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли; противодействия производству и распространения контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности.

Участники Евразийского межправительственного совета уделят внимание широкому спектру тем, касающихся интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, объединяющего Россию, Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

"Планируется утвердить план совместных мероприятий по устранению изъятий и ограничений на рынке Союза, обсудить ход работы по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки и развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах-членах", – сообщили в пресс-службе.

Также на заседании Евразийского межправсовета будут также рассмотрены вопросы организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса, порядка согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров и другие темы, представляющие взаимный интерес.