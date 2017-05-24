25 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует отдачи и результатов от белорусского хоккея. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по развитию в стране данного вида спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Во вступительном слове Президент сразу подчеркнул, что состояние дел в хоккее обсуждается на отдельном совещании у главы государства отнюдь не потому, что в этой сфере есть великие достижения или, как принято говорить в обществе, он сам играет в хоккей. Причина состоит в том, что хоккей, наряду с футболом, - наиболее массовые виды спорта.

"Ими не просто интересуются, но увлекаются миллионы людей. В Беларуси это практически все население, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология - это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы. Вот в чем вопрос".

Если мы уж приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его (он у нас очень популярным стал), ну так давайте по-настоящему заниматься. Но результаты отвратительные, - констатировал белорусский лидер. - Мы провалили Олимпийский квалификационный турнир, уступив сборной Словении, которая звезд с неба не хватает. Второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира".

Александр Лукашенко заметил, что определенные пораженческие настроения присутствуют и среди самих хоккеистов: "Интервью давали сами хоккеисты перед последними двумя играми. И говорили об одном: никто о плей-офф уже не думает, дай бог бы удержаться в этом высшем дивизионе. Настроение такие у хоккеистов - это отдельный разговор".

По словам Президента, также оставляет желать лучшего игра ведущего клуба - минского "Динамо". "По крайней мере, не выполнили то, что обещали. Да и в целом наш внутренний чемпионат так и не стал фабрикой подготовки резерва, где растут и закаляются хоккейные таланты. Скажу прямо: внутреннего чемпионата нет", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что деньги в этот вид спорта вкладываются немалые - 18% от всех расходов на физкультуру и спорт с учетом средств поддержки из всех источников. "Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой! - заявил Александр Лукашенко - Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. И я с ними согласен - абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная".

Президент подчеркнул, что в хоккей уже никто не играет, а, скорее, выходят на битву. "А мы выходим покататься туда. Какие-то стратегии строим: вот четырем сильнейшим командам на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо, прежде всего! И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит. А когда вы выходите, проиграв игру до ее начала, и у вас ноги подкашиваются… даже бегать не можете. Так вы физически подготовьте команду!", - отметил глава государства.-0-