Лукашенко раскритиковал попытки персонифицировать победу заявки на проведение ЧМ по хоккею 2021 года

25 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал попытки персонифицировать победу заявки на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по вопросам развития хоккея в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы говорим о великом достижении - получили чемпионат мира 2021 года по хоккею. И пытаемся персонифицировать. Еще раз подчеркиваю: никто персонально этот чемпионат мира в страну не привез. Белорусский народ и Минск привезли этот чемпионат мира сюда", - заявил Президент.

Если бы при проведении в Минске чемпионата мира в 2014 году не удалось продемонстрировать способность принимать подобные масштабные спортивные состязания лучше любой другой страны, то нынешняя заявка не была бы поддержана.

"Могу открыть один секрет: накануне голосования, за 2 недели, мне те, кто персонифицирует этот чемпионат, что они выиграли, предложили отказаться от борьбы и отдать его Финляндии. Я категорически отверг эту идею. Коль договорились с латышами, значит, надо бороться", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в итоговом результате огромнейшая заслуга именно латвийской стороны. "Это они предложили мне напрямую вступить в борьбу за этот чемпионат мира. И тогда я, встречаясь с Фазелем (президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. - Прим. БЕЛТА), ему об этом сказал. Он пообещал: это - идея, вы можете с финнами побороться. Другое дело, что там традиционные наши друзья нас не поддержали. Но это уже другой вопрос и отдельный разговор", - подчеркнул глава государства.-0-