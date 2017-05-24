Лукашенко требует в хоккее платить хорошие деньги только за результат

Александр Лукашенко

25 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует в хоккее платить хорошие деньги только за конкретный результат. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам развития хоккея в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не будет никаких денег, пока не дадите нормальный продукт, - заявил Президент. - Будет результат - будет зарплата. Вы знаете мои требования. Если вы готовы сегодня заработать деньги сами, без государственных дотаций, платите сколько хотите. Но если вы из бюджета народные деньги сегодня берете, будьте добры отрабатывать".

Александр Лукашенко подчеркнул, что авансирование за игру должно быть минимальным, а дальнейшие выплаты производиться только за результат. "А то каждый на "Мерседесе" ездит, а результата нет. Поэтому установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат на внутреннем чемпионате. Тогда будут играть здесь", - сказал глава государства.

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