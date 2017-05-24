Лукашенко требует в хоккее платить хорошие деньги только за результат

Во время совещания

25 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует в хоккее платить хорошие деньги только за конкретный результат. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам развития хоккея в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не будет никаких денег, пока не дадите нормальный продукт, - заявил Президент. - Будет результат - будет зарплата. Вы знаете мои требования. Если вы готовы сегодня заработать деньги сами, без государственных дотаций, платите сколько хотите. Но если вы из бюджета народные деньги сегодня берете, будьте добры отрабатывать".

Александр Лукашенко считает, что авансирование за игру должно быть минимальным, а дальнейшие выплаты производиться только за результат. "А то каждый на "мерседесе" ездит, а результата нет. Поэтому установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат на внутреннем чемпионате. Тогда будут играть здесь", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что на чемпионате мира 2014 года в Минске белорусская сборная заняла седьмое место, хотя могла выступить и лучше. "Что будет в 2021 году? - спросил он. - Подумайте, какой подарок в 2021 году вы преподнесете белорусскому народу".

Александр Лукашенко отметил, что ведется разговор об определенных успехах белорусских сборных на юношеском и юниорском уровнях. "Прекратите об этом говорить. Вы только одной ногой вступили в этот высший дивизион, и что там будет с вами, вопрос открытый", - заметил белорусский лидер.

"Это все хорошо. Нам нужны результаты в конечном итоге. А конечный итог - это национальная сборная и как минимум клуб "Динамо", - подчеркнул глава государства.

Президент также напомнил о фактах непрофессионального подбора тренерского состава, нехватки в школах самого необходимого: от инвентаря до льда. Имеет место целый ряд системных проблем, мелких недоработок, которые негативно сказываются на подготовке спортивного резерва. Александр Лукашенко жестко потребовал решения обозначенных проблемных вопросов.

Он также видит необходимость в укреплении национального чемпионата с акцентом прежде всего на отечественные кадры.

Отдельно глава государства поинтересовался подготовкой к новому сезону в КХЛ в вопросах состава, привлекаемых специалистов, постановки задач.-0-