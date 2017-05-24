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Лукашенко: из-за хоккея у белорусов нет гордости за флаг

25.05.2017 15:02 — Новости Политики | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает пытаться вручную настроить игру белорусских хоккеистов и тем самым получить идеологические бонусы от любителей этого вида спорта.

Так, 25 мая на совещании по развитию в стране хоккея, он отметил, что этим видом спорта не просто интересуется, а увлекается практически все население Беларуси. «Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология - это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы», - сказал он, сообщили в Администрации.

Глава государства подчеркнул, что белорусская сборная провалила Олимпийский квалификационный турнир и второй год подряд балансирует на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира. При этом он отметил и пораженческие настроения среди хоккеистов, которые требуют отдельного разговора.

По его словам, оставляет желать лучшего и игра ведущего клуба - минского "Динамо", а внутренний чемпионат «так и не стал фабрикой подготовки резерва, где растут и закаляются хоккейные таланты». Вместе с тем, в хоккей вкладывается 18% от всех расходов на физкультуру и спорт с учетом средств поддержки из всех источников, но «вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются».

Раскритиковал Александр Лукашенко и тренерскую работу, поскольку тренера физически не могут подготовить команду.

Президент потребовал в хоккее платить хорошие деньги только за конкретный результат. «Если вы готовы сегодня заработать деньги сами, без государственных дотаций, платите сколько хотите. Но если вы из бюджета народные деньги сегодня берете, будьте добры отрабатывать», - сказал он.

Напомним, что президент остался недоволен тем, как белорусская сборная провела последний ЧМ по хоккею: 9 мая  он заявил, что после чемпионата мира по хоккею проанализирует положение дел в этом виде спорта. Он также отметил, что ему стыдно за белорусских спортсменов. Позднее президент пообещал спорту «встряску».

Затем на внеочередных отчетно-выборных конференциях были избраны новые руководители ряда спортивных федераций Беларуси. Так, главой Белорусской федерации хоккея стал глава Минской области Семен Шапиро, который сменил на этом посту главного пограничника Беларуси Игоря Рачковского

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает пытаться вручную настроить игру белорусских хоккеистов и тем самым получить идеологические бонусы от...

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