Замгенсекретаря ЦЕИ и делегации 12 стран примут участие в заседании Парламентского комитета в Минске

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Эрик Черновиц и делегации 12 стран примут участие в заседании Парламентского комитета парламентского измерения ЦЕИ, которое пройдет в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, руководитель делегации Национального собрания Беларуси в парламентском измерении ЦЕИ Ирина Старовойтова.

По словам сенатора, Беларусь рассматривает эту организацию как эффективный инструмент расширения и укрепления регионального сотрудничества. А это в свою очередь означает установление новых и расширение действующих контактов с партнерами в области эффективной энергетики, устойчивого развития, экологии, науки и технологий, логистики и других сферах.

"Одно из значимых мероприятий во время председательства Беларуси в ЦЕИ в 2017 году - заседание Парламентского комитета парламентского измерения на тему "Интеллектуализация экономики в регионе ЦЕИ: инновационное производство, управление и человеческий капитал", которое пройдет 30 мая. Активную работу по его подготовке ведет верхняя палата белорусского парламента", - рассказала Ирина Старовойтова.

Планируется, что в предстоящем мероприятии будут участвовать члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, руководители ряда министерств, заместитель генерального секретаря ЦЕИ Эрик Черновиц, а также национальные делегации парламентов 12 стран - Австрии, Сербии, Словении, Румынии, Польши, Молдовы, Хорватии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Италии, Украины.

Предполагается обсудить вопросы расширения использования интеллектуальных информационных технологий, содействия построению цифровой экономики, развития человеческого капитала. Ирина Старовойтова пояснила, что выбор темы заседания обусловлен тенденциями в современной экономике. Это, например, интеллектуализация используемых технологий, рост наукоемкости товаров, существенное повышение значения деятельности, связанной с производством, передачей, хранением и использованием знаний, жесткая конкуренция, которая приводит к необходимости постоянного внедрения инноваций. "По сути, это глобальные вызовы, разрешение которых является важным условием сохранения конкурентоспособности экономик всего мира", - заметила председатель Постоянной комиссии.

"Заседание Парламентского комитета дает возможность показать достижения нашей страны в области инновационного производства, развития IТ, человеческого капитала, научной и научно-технической деятельности", - уверена сенатор. По ее мнению, это будет способствовать укреплению экономического, социального, правового и других аспектов, а также формированию положительного имиджа Беларуси в мировом сообществе. "С учетом этого ставится задача способствовать продвижению идеи "совместимости в Большой Европе", - рассказала Ирина Старовойтова.

Итогом станет принятие документа, в котором найдут отражение базовые принципы совместной работы в сфере интеллектуализации экономики в регионе ЦЕИ.

Центрально-Европейская инициатива была создана в 1989 году как организация, призванная содействовать развитию устойчивых связей между государствами Центральной, Западной и Восточной Европы в области политики, экономики и культуры, а также для недопущения образования новых разделительных линий в Европейском регионе. Сегодня в ее составе 18 стран: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия.

Беларусь стала членом ЦЕИ в июне 1996 года, а в 2017 году страна впервые приняла на себя председательство в инициативе. Девиз председательства - продвижение совместимости в Большой Европе. Под этим понимается развитие всего спектра соединений и взаимодействий как между странами региона, так и различными интеграционными площадками, включая ЕС, ЕАЭС, "Восточное партнерство" и другие организации.-0-