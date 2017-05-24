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Готовится ли «Белавиа» нарастить транзит между Киевом и Москвой?

25.05.2017 15:52 — Новости Политики | БДГ  
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Российские СМИ попытались втянуть белорусскую авиакомпанию «Белавиа» в железнодорожный конфликт между РФ и Украиной.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в Киеве, власти Украины с 1 июля планируют полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. Грузовые перевозки были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов.

По данным издания, решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Поводом для такого решения называется нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Однако планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве.

При этом «Коммерсантъ» отмечает, что белорусская авиакомпания "Белавиа" уже начала готовиться к увеличению пассажиропотока на направлении Москва-Минск-Киев, ставшем приоритетным. "Сейчас мы ведем переговоры с аэропортами, чтобы они могли принять дополнительные рейсы",— сообщил источник в компании, которая с начала 2017 года увеличила пассажиропоток примерно на 30%.

Как сообщил замгендиректора авиакомпании Игорь Чергинец, доля транзитных пассажиров по итогам 2016 года на регулярных рейсах "Белавиа" составила около 50%.

Информацию поддержал российский государственный телеканал НТВ, который отметил, что белорусская авиакомпания уже ведет переговоры с аэропортами о том, чтобы открыть дополнительные рейсы на случай отмены пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Украиной.

Между тем ее генеральный директор Анатолий Гусаров заявил, что "Белавиа" не готова увеличить количество рейсов в направлении Украины, если эта страна прекратит железнодорожное сообщение с Россией, передает Sputnik. Откуда взялась эта информация об обратном, он не знает. "Мы не готовились и не готовимся к расширению полетов в Украину, не ведем и не планируем вести какие-либо переговоры об этом", — заявил гендиректор.

По его словам, летнее расписание "Белавиа" уже полностью сформировано, при этом открыт ряд новых направлений и у компании "просто нет технических возможностей, нет самолетов, чтобы увеличить число рейсов". Если же это и произойдет, то не с 1 июля, а гораздо позднее, и только при условии коммерческой целесообразности и наличии технических возможностей.

Напомним, что на прошлой неделе Украина ввела запрет на трансляцию на территории страны российских телеканалов и инициировала запрет на пользование украинцами сервисов Яндекс, а также социальными сетями ВК и Одноклассники.

 
Теги: Минск
 
 
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Российские СМИ попытались втянуть белорусскую авиакомпанию «Белавиа» в железнодорожный конфликт между РФ и Украиной.

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