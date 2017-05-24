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Готовится ли «Белавиа» нарастить транзит между Киевом и Москвой?
25.05.2017 15:52 — Новости Политики | БДГ
Российские СМИ попытались втянуть белорусскую авиакомпанию «Белавиа» в железнодорожный конфликт между РФ и Украиной.
Как сообщает
По данным издания, решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Поводом для такого решения называется нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Однако планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве.
При этом «Коммерсантъ» отмечает, что белорусская авиакомпания "Белавиа" уже начала готовиться к увеличению пассажиропотока на направлении Москва-Минск-Киев, ставшем приоритетным. "Сейчас мы ведем переговоры с аэропортами, чтобы они могли принять дополнительные рейсы",— сообщил источник в компании, которая с начала 2017 года увеличила пассажиропоток примерно на 30%.
Как сообщил замгендиректора авиакомпании Игорь Чергинец, доля транзитных пассажиров по итогам 2016 года на регулярных рейсах "Белавиа" составила около 50%.
Информацию поддержал российский государственный телеканал
Между тем ее генеральный директор Анатолий Гусаров заявил, что "Белавиа" не готова увеличить количество рейсов в направлении Украины, если эта страна прекратит железнодорожное сообщение с Россией, передает
По его словам, летнее расписание "Белавиа" уже полностью сформировано, при этом открыт ряд новых направлений и у компании "просто нет технических возможностей, нет самолетов, чтобы увеличить число рейсов". Если же это и произойдет, то не с 1 июля, а гораздо позднее, и только при условии коммерческой целесообразности и наличии технических возможностей.
Напомним, что на прошлой неделе Украина
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Российские СМИ попытались втянуть белорусскую авиакомпанию «Белавиа» в железнодорожный конфликт между РФ и Украиной.
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