Беларусь и Египет продолжают реализацию экономических договоренностей на высшем уровне

Во время встречи. Фото МИД

25 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 25 мая встретился с министром торговли и промышленности Арабской Республики Египет, сопредседателем белорусско-египетской совместной торговой комиссии Тариком Кабилем, который находится в Минске для участия в заседании комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны отметили важность поддержания высокой динамики развития сотрудничества и необходимость реализации совместных проектов в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, деревообработки и производства мебели, транспортно-логистической сфере. Было подчеркнуто, что нынешний визит министра торговли и промышленности Египта и проведение заседания межправительственной комиссии являются продолжением реализации сторонами договоренностей, достигнутых во время визита главы белорусского государства в Египет в январе 2017 года.-0-