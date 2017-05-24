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Беларусь и Египет продолжают реализацию экономических договоренностей на высшем уровне

25.05.2017 17:18 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь и Египет продолжают реализацию экономических договоренностей на высшем уровне
Во время встречи. Фото МИД

25 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 25 мая встретился с министром торговли и промышленности Арабской Республики Египет, сопредседателем белорусско-египетской совместной торговой комиссии Тариком Кабилем, который находится в Минске для участия в заседании комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны отметили важность поддержания высокой динамики развития сотрудничества и необходимость реализации совместных проектов в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, деревообработки и производства мебели, транспортно-логистической сфере. Было подчеркнуто, что нынешний визит министра торговли и промышленности Египта и проведение заседания межправительственной комиссии являются продолжением реализации сторонами договоренностей, достигнутых во время визита главы белорусского государства в Египет в январе 2017 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны отметили важность поддержания высокой динамики развития сотрудничества и необходимость реализации совместных проектов в области промышленной...

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