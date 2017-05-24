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На белорусско-хорватских межмидовских консультациях рассмотрены перспективы политических и экономических связей
25.05.2017 17:43 — Новости Политики | БелТА
25 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Очередной раунд белорусско-хорватских межмидовских консультаций состоялся в Загребе 25 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, хорватскую - заместитель министра иностранных и европейских дел Гордан Бакота. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-хорватских отношений в политической, торгово-экономической сферах. Обсуждены взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, сотрудничество двух стран в международных и региональных организациях, а также актуальные вопросы региональной безопасности. Достигнута договоренность об организации двусторонних мероприятий по случаю 25-летия установления дипотношений, включая проведение совместного бизнес-форума в Беларуси.
Планируется, что 26 мая белорусская делегация посетит Риеку для участия в торжественной церемонии открытия офиса почетного консула Беларуси. Состоится также встреча Олега Кравченко с мэром Войко Оберснелом. Глава белорусской делегации посетит палату экономики Приморско-Горанской жупании (области) Хорватии, где состоятся переговоры с президентом палаты, почетным консулом Беларуси Видое Вуйичем, а также встреча с представителями деловых кругов этого хорватского региона.-0-
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На белорусско-хорватских межмидовских консультациях рассмотрены перспективы политических и экономических связей
Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, хорватскую - заместитель министра иностранных и европейских...
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